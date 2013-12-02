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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:58202

Общественный совет при исполкоме хочет самораспуститься

Члены общественного совета инициируют досрочное прекращение деятельности консультативно-совещательного органа.

18 января состоялось собрание членов общественного совета при исполнительном комитете Сумского городского совета.

Собравшиеся обсудили вопрос об обращении в исполнительный комитет Сумского городского совета о досрочном прекращении деятельности общественного совета при исполнительном комитете Сумского городского совета.

Члены совета отметили, что в течение последних шести месяцев на заседаниях присутствовали менее половины его членов от общего состава, как следствие, большинство мер, предусмотренных годовым планом работы общественного совета, не рассматривались и не были выполнены.

Представители общественности решили обратиться в исполнительный комитет Сумского городского совета о досрочном прекращении деятельности общественного совета при исполнительном комитете Сумского городского совета и рекомендовать ему обратиться к Сумскому городскому совету о создании общественного совета при Сумском городском совете.

Общество Общественный совет
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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