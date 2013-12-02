Общественный совет при исполкоме хочет самораспуститься

18 января состоялось собрание членов общественного совета при исполнительном комитете Сумского городского совета.
Собравшиеся обсудили вопрос об обращении в исполнительный комитет Сумского городского совета о досрочном прекращении деятельности общественного совета при исполнительном комитете Сумского городского совета.
Члены совета отметили, что в течение последних шести месяцев на заседаниях присутствовали менее половины его членов от общего состава, как следствие, большинство мер, предусмотренных годовым планом работы общественного совета, не рассматривались и не были выполнены.
Представители общественности решили обратиться в исполнительный комитет Сумского городского совета о досрочном прекращении деятельности общественного совета при исполнительном комитете Сумского городского совета и рекомендовать ему обратиться к Сумскому городскому совету о создании общественного совета при Сумском городском совете.
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