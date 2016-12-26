Сумские футзалисты проиграли в Ровно 21 января МФК «СумГУ» играл в гостях с «Кардиналом-Ровно».

Первая игра 1/8 финала Кубка Украины по футзалу завершилась победой хозяев 4:1. Уже по первым минутам было видно, что хозяева настроены выиграть первый матч. Однако, впоследствии гостям удалось выровнять игру, но пропущенный гол от Лазыкина явно нарушил планы подопечных Сергея Песоцкого. Сумчане с таким ходом событий не собирались мириться, поэтому в течение первого тайма создали несколько возможностей у ворот «кардиналов». Однако голкипер ровенской команды не пропускал. А во втором тайме хозяева площадки создали настоящий холодный душ для «СумГУ» - по состоянию на 33-ю минуту счет был уже 3:0 в пользу ровенцев. Через несколько минут гол Дмитрия Игумнова подарил гостям надежду, но в конце матча Артем Фаренюк восстановил фору своей команды в три мяча, которая дает ровенчанам неплохие шансы перед ответной в Сумах.

«Кардинал-Ровно» (Ровно) - «СумГУ» (Сумы) - 4:1

Голы: Лазикин (13), Фаренюк (27, 40), Басич (33) - Игумнов (36 - с 10-метрового)