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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:25218

Мэр Сум заметил позитив с очисткой остановок от снега

Мэр Сум Александр Лысенко похвалил дорожников за очистку остановок общественного транспорта.

Вопрос был поднят сегодня, 23 января, на аппаратном совещании в мэрии.

- Могу сказать так осторожно, что в принципе сдвиг в позитивную сторону есть, - признался мэр. – Неполностью еще почищено, посыпано, но я вижу, что позитив есть, не так, как это было раньше. То есть после того, как «Дорремстрой» начал помогать жэкам убирать остановки, мы увидели позитив. Понятно, что предприятия, обслуживающие жилье, не успевают очистить все остановки. Потому что без такой техники, как в «Дорремстрое», вы не сделаете. И нужно покупать технику. И еще хочу обратить ваше внимание на тротуарах. Их нужно посыпать. Сейчас минус два, через два дня будет плюс, а потом мороз, и снова будет гололед. Александр Алексеевич (директор КП «Доррестрой» г-н Вегера – Ред.), нужно, чтобы вы посыпали тротуары, как сделали на Соборной. Например, на проспекте Шевченко.

- Минимальная ширина посыпки у нас это 6 метров. Если мы выйдем на тротуары, то засыплем еще и газоны. Если вас устроит, то… Хотя любыми нормами запрещена посыпка механизмами тротуаров. Особенно такими большими, как есть у нас.

- Григорий Иванович, слышали?  Нельзя, - обратился мэр к директору департамента инфраструктуры г-ну Яременко. – Значит, берите щетки и делайте, как с остановками. Все подходы к школам, детсадам, больницам, к остановками, где ходят жители. Основные тротуары, чтобы были посыпаны.

Общество Уборка снега
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