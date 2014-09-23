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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:2094

В Сумах рабочая группа будет решать за МАФы

Мэр Сум Александр Лысенко решил создать рабочую группу по разработке комплексной схемы размещения временных сооружений (киосков) в городе.

Об это зашла речь сегодня, 23 января, во время аппаратного совещания в мэрии.

- Андрей Владимирович, у меня к вам вопрос: мы уже долго разговариваем о том, что нам нужно создать схему расположения временных сооружений в нашем городе, - обратился мэр к главном архитектору города г-ну Кривцову. – Где-то жители пишут, где-то депутаты, каждый по своему микрорайону, где-то на коммуникациях стоят, где-то они против, где-то за. Давайте создадим рабочую группу, потому что у нас эта работа ведется. До 1.04 у нас она должна уже быть. Давайте включим в нее обязательно депутатов и представителей общественных организаций, при согласии, кто хочет. И обязательно депутатов, потому что им потом голосовать. Пускай теперь присоединяются, чтобы быть в курсе.

Экономика МАФы
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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