В Сумах демонтировали еще два киоска на остановках

Комиссия по вопросам освобождения земельных участков от незаконно установленных временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности демонтировали два таких объекта.
Соответствующие работы провели по проспекту Михаила Лушпы, у д. № 46 (остановка общественного транспорта «10-й микрорайон») и пр-та Михаила Лушпы, у д. № 7 (остановка общественного транспорта «Детская поликлиника»).
Демонтированные временные сооружения хранятся на территории КП «Горсвет» (пер. Гражданский, 5).
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