Терещенко больше не хочет быть мэром Глухова и переезжает в Киев Городской голова Глухова Мишель Терещенко заявил, что не будет баллотироваться на выборах в Глуховской местной громаде, поскольку не является специалистом по местному самоуправлению.

Об этом он сообщил во время презентации в Сумах своей книги «Первый олигарх».

«Да, я принял решение, и не буду выдвигать свою кандидатуру. У меня не было цели быть мэром в течении 20 лет. Я не специалист в этой области и никогда не хотел стать мэром, особенно в Украине», – заявил Терещенко.

Отвечая на вопрос журналиста о возможном переезде в Киев, где живет его жена Елена Ескина, Терещенко отметил: «Мне кажется нормальным, если муж хочет жить со своей женой».

Напомним, ранее Мишель Терещенко в беседе с журналистами заявлял, что после своей отставки планирует переехать в Киев, чтобы помогать своей жене, которая собирается баллотироваться на пост мэра столицы.

Выборы в Глуховской объединенной территориальной общине должны состояться в апреле-мае 2017 года. После этого полномочия мэра перейдут к голове громады. В ее состав, кроме Глухова, войдут села Некрасово, Приволье и Белокопытовое.