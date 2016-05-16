Сумские бойцы отличились в Харькове 5 февраля в Харькове сумские спортсмены СК «SPARTA» и СК «Институт физической культуры» принимали участие во Всеукраинском турнире по грэпплингу.

На соревнования съехались более 200 сильнейших грэпплеров Украины. Сумские спортсмены продемонстрировали своё мастерство, благодаря чему завоевали 14 медалей.

Юниоры (15-18 лет): Новак Алексей - I место (до 60кг); Голомидов Антон - III место (до 65 кг); Билоус Игорь - I место (до 70 кг); Подоляка Алексей - II место (до 70 кг); Литовченко Денис - I место (до 75 кг); Михайличенко Вячеслав - I место (до 80 кг).

Продвинутые (18 лет и старше): Подоляка Алексей - I место (до 65 кг); Михайличенко Вячеслав - I место (до 76 кг).

Профессионалы: Скрыпник Светлана - I место (60 кг); Воскобойник Анастасия - II место (60 кг); Ткаченко Маргарита - I место (+60 кг); Неткачев Дмитрий - II место (77 кг); Стативка Станислав - III место (до 88 кг); Миронов Роман-II место (до 99 кг).