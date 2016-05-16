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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:20327

Сумские бойцы отличились в Харькове

5 февраля в Харькове сумские спортсмены СК «SPARTA» и СК «Институт физической культуры» принимали участие во Всеукраинском турнире по грэпплингу.

На соревнования съехались более 200 сильнейших грэпплеров Украины. Сумские спортсмены продемонстрировали своё мастерство, благодаря чему завоевали 14 медалей.

Юниоры (15-18 лет): Новак Алексей - I место (до 60кг); Голомидов Антон - III место (до 65 кг); Билоус Игорь - I место (до 70 кг); Подоляка Алексей - II место (до 70 кг); Литовченко Денис - I место (до 75 кг); Михайличенко Вячеслав - I место (до 80 кг).

Продвинутые (18 лет и старше): Подоляка Алексей - I место (до 65 кг); Михайличенко Вячеслав - I место (до 76 кг).

Профессионалы: Скрыпник Светлана - I место (60 кг); Воскобойник Анастасия - II место (60 кг); Ткаченко Маргарита - I место (+60 кг); Неткачев Дмитрий - II место (77 кг); Стативка Станислав - III место (до 88 кг); Миронов Роман-II место (до 99 кг).

Спорт Панкратион
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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