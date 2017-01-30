Шосткинские спасатели пресекли попытку суицида 17 февраля, в 10:42 в г.Шостка дежурный караул 4-й Государственной пожарно-спасательной части возвращался из ложного вызова о пожаре.

В районе девятиэтажного жилого дома №19 на ул.Марата спасатели увидели большую толпу и решили проверить, что произошло. Пока пожарные автомобили подъезжали по дороге к зданию, начальник караула вместе с бойцами побежали коротким путем на перерез. Возле дома они увидели, что на подоконнике балкона второго этажа сидела пожилая женщина и уже одна нога ее находилась за балконом, а другая на подоконнике. Люди уговаривали ее не выпрыгивать. Быстро сориентировавшись в ситуации, спасатели развернули выдвижную лестницу. Начальнику караула старшему лейтенанту службы гражданской защиты Виталий Дудке, который по лестнице поднялся наверх, удалось переместить женщину на балкон. Откуда спасатель завел ее в комнату, где успокаивал 80-летнюю женщину и находился, пока на место не прибыли медработники, которые доставили ее в больницу. Из медицинского учреждения родственники забрали ее домой.