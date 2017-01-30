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Елена Адаменко
Елена Адаменко
Сегодня 13:53665

В Сумах у приближенного к экс-главе облсовета выявили автомат и патроны

Сегодня, 18 февраля, в доме гр. К, приближенного к бывшему главе Сумского облсовета Семену Салатенко, полиция изъяла оружие.

ГУНП в Сумской области

Об этом "Данкору" сообщил источник в правоохоронных органах. Начальник сектора коммуникаций ГУНП в Сумской области Эльвира Биганова подтвердила факт изъятия автомата и патронов. В полицию о хранении сумчанином боеприпасов в квартире сообщила его жена после семейной ссоры. 

По уточненной информации г-жи Бигановой, у гр. К. изъяли автомат Калашникова, 5 полных магазинов к нему, гранату Ф-1 и больше 600 патронов. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса - незаконное обращение с оружием. На месте обнаружения оружия работает усиленная следственно-оперативная группа, сообщила Э. Биганова. 

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Право Автомат ГУНП в Сумской области Екс-глава облсовета Оружие Полиция Семен Салатенко Эльвира Биганова
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