В Сумах у приближенного к экс-главе облсовета выявили автомат и патроны

Об этом "Данкору" сообщил источник в правоохоронных органах. Начальник сектора коммуникаций ГУНП в Сумской области Эльвира Биганова подтвердила факт изъятия автомата и патронов. В полицию о хранении сумчанином боеприпасов в квартире сообщила его жена после семейной ссоры.
По уточненной информации г-жи Бигановой, у гр. К. изъяли автомат Калашникова, 5 полных магазинов к нему, гранату Ф-1 и больше 600 патронов. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса - незаконное обращение с оружием. На месте обнаружения оружия работает усиленная следственно-оперативная группа, сообщила Э. Биганова.
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