Сумских чиновников добровольно-принудительно сгоняют на День Героев Небесной сотни

В Сумах состоится ряд мероприятий по этому поводу. Традиционно сумских чиновников сгоняют на эти мероприятия.
- Уважаемые коллеги, я прошу всех в 10.30 на аллее славы присутствовать, - сказал мэр Сум Александр Лысенко во время аппаратного совещания, предварительно опоздав на него на 25 минут и подняв подчиненных для минуты молчания.
Напомним, сегодня пройдут мероприятия по случаю Героев Небесной Сотни (согласно информпорталу Сумского горсовета): 10:30 - возложение цветов к могилам Героя Небесной Сотни Алексея Братушки и погибших участников АТО (Аллея Славы);
11:00 - митинг-реквием в сквере Героев Небесной Сотни (бывший сквер Федько);
12:00 - благотворительный концерт (областная филармония);
17:00 - акция памяти «Небесная Сотня. Помним...» (площадь Независимости).
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