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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:47693

Сумских чиновников добровольно-принудительно сгоняют на День Героев Небесной сотни

Сегодня, 20 февраля, в Сумах отмечают День Героев Небесной Сотни, которые полегли в ходе Революции достоинства три года назад в Киеве.

В Сумах состоится ряд мероприятий по этому поводу. Традиционно сумских чиновников сгоняют на эти мероприятия.

- Уважаемые коллеги, я прошу всех в 10.30 на аллее славы присутствовать, - сказал мэр Сум Александр Лысенко во время аппаратного совещания, предварительно опоздав на него на 25 минут и подняв подчиненных для минуты молчания.

Напомним, сегодня пройдут мероприятия по случаю Героев Небесной Сотни (согласно информпорталу Сумского горсовета): 10:30 - возложение цветов к могилам Героя Небесной Сотни Алексея Братушки и погибших участников АТО (Аллея Славы);

11:00 - митинг-реквием в сквере Героев Небесной Сотни (бывший сквер Федько);

12:00 - благотворительный концерт (областная филармония);

17:00 - акция памяти «Небесная Сотня. Помним...» (площадь Независимости).

Общество Память Героев Небесной Сотни
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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