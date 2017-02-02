В Сумах взрыватель банкомата ранил полицейского Стали известны подробности ночного ограбления банкомата.

Около 3.30 утра на пульт управления полиции охраны в Сумской области поступил сигнал от банкомата на ул. Харьковской. Об этом сообщил пресс-секретарь управления полиции охраны в Сумской области Игорь Садовский.

Через минуту на место прибыли наряд. На месте полицейские увидели взрыв. А также злоумышленника, который начал собирать кассеты из банкомата. Увидев полицейских, он начал убегать в сторону ул. Ахтырской, при этом стал вести прицельную стрельбу, в результате чего один из сотрудников полиции охраны получил ранение в голову и сейчас находится в реанимации.

Сотрудники полиции открыли ответный огонь. В результате злоумышленника ранили в ногу и обезвредили. Сейчас он также доставлен в больниуцу для орказания медицинской помощи.

На месте происшествия полицейские выявили сумку злоумышленника, в которой находилось газовое оборудование, а при нем пистолет ПМ с насадкой глушителем.

Как сообщили в отделе коммуникаций полиции Сумщины, открыто уголовное производство по ст. 185 (кража), 194 (порча имущества путем поджога), 348 (покушение на убийство сотрудника правоохранительных органов), 289 (угон).