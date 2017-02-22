В Шостке вор-гастролер обокрал «Капитошку» Путем отжима пластикового стеклопакета 28-летний уроженец Черкасской области проник в помещение детского центра и похитил оттуда плазменный телевизор, дорогостоящую игровую приставку, деньги, стикеры с растворимым кофе и т.п.

Утром на линию «102» поступило сообщение от администратора детского развлекательного центра о том, что неизвестный похитил из помещения центра плазменный телевизор, игровую приставку Х-бокс, стикеры с растворимым кофе и т.п. На место сразу была направлена следственно-оперативная группа полиции.

Как выяснили правоохранители, злоумышленник отжал пластиковое окно и через него проник в детский клуб.

«Ориентировка с перечнем похищенного имущества были переданы всем нарядам полиции, которые в это время работали в городе, - комментирует начальник Шосткинского отдела полиции Виктор Гузей. - И это дало результат... Инспекторы по безопасности дорожного движения увидели возле остановки общественного транспорта мужчину, который бегал по проезжей части с открытой бутылкой пива и пытался остановить транспорт. Увидев полицейских, он пытался бежать, но это ему не удалось. При осмотре пакета, который он держал в руках, наши сотрудники обнаружили игровую приставку и другие вещи, похищенные из детского развлекательного центра».

Подозреваемому 28 лет, он уроженец Черкасской области. Ранее задерживался в Киеве за совершение кражи, однако был отпущен под залог. Оказалось, что на момент задержания он собирался ехать в Киев.

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. В отношении него открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.