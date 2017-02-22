Сумской горсовет купит искусственную елку Городской департамент проработал вопрос финансирования приобретения искусственной городской елки.

Об этом стало известно сегодня, 6 марта, во время аппаратного совещания в мэрии.

- Вопрос проработали, на следующую сессию этот вопрос выносится на выделение средств, - доложил директор департамента Григорий Яременко.

- Проработка это не просто выделение средств, - отреагировал мэр. – Это изучить вопрос, выгодно ли нам покупать искусственную елку вместо живой. Выгодно? Посчитали?

- Посчитали.

- Потому что я вышел с предложением – посчитайте, выгодно ли, сэкономим ли мы бюджетные средства. Понятно, что природу мы сбережем. Но еще и по средствам.

Г-н Яременко подтвердил, что выгодно, но сумму не назвал.