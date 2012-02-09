Завтра сумчане массово запоют гимн

Мероприятие пройдет в 12:00 у памятника Тарасу Шевченко.
Создание украинского гимна берет начало с осени 1862 года, когда этнограф, фольклорист и поэт Павел Чубинский написал стихотворение «Ще не вмерла Україна», положил на музыку отец Михаил (Вербицкий). Публичное исполнение песни состоялось 10 марта 1865 года в Перемышле - в первом на Западной Украине Шевченковском концерте.
Сегодня, 6 февраля, в Сумах местная организация Всеукраинского объединения «Свобода» инициировала проведение флешмоба, приуроченного ко Дню Гимна Украины....
10 февраля в 14.00 в помещении Сумской областной филармонии состоится презентация официального марша ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Украины...