Завтра сумчане массово запоют гимн 10 марта в 152-ую годовщину со дня первого публичного исполнения Государственного гимна сумчан приглашают присоединиться к исполнению полной версии украинского гимна.

Мероприятие пройдет в 12:00 у памятника Тарасу Шевченко.

Справка

Создание украинского гимна берет начало с осени 1862 года, когда этнограф, фольклорист и поэт Павел Чубинский написал стихотворение «Ще не вмерла Україна», положил на музыку отец Михаил (Вербицкий). Публичное исполнение песни состоялось 10 марта 1865 года в Перемышле - в первом на Западной Украине Шевченковском концерте.