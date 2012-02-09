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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:04324

Завтра сумчане массово запоют гимн

10 марта в 152-ую годовщину со дня первого публичного исполнения Государственного гимна сумчан приглашают присоединиться к исполнению полной версии украинского гимна.

Мероприятие пройдет в 12:00 у памятника Тарасу Шевченко.

Справка

Создание украинского гимна берет начало с осени 1862 года, когда этнограф, фольклорист и поэт Павел Чубинский написал стихотворение «Ще не вмерла Україна», положил на музыку отец Михаил (Вербицкий). Публичное исполнение песни состоялось 10 марта 1865 года в Перемышле - в первом на Западной Украине Шевченковском концерте.

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