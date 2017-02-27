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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине спасатели деблокировали водителя из машины, попавшей в ДТП

8 марта в 18:55 в Службу спасения «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Сумы - Полтава в Ахтырском районе.

По предварительным данным, ВАЗ-2106 столкнулся с автомобилем УАЗ. На место происшествия срочно прибыли отделения дежурного караула 6-й государственной пожарно-спасательной части. Как выяснилось, в помощи нуждался водитель 1981 г.р., который не мог самостоятельно выбраться из легковушки, ведь ему зажало ногу конструкциями авто.

Спасатели с помощью спецоборудования освободили из искореженного автомобиля пострадавшего и передали работникам экстренной медицинской помощи, которые доставили его в больницу.

Всего в спасательной операции привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Причину аварии выясняют правоохранители.

Право Дтп Спасатели

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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