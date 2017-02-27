На Сумщине спасатели деблокировали водителя из машины, попавшей в ДТП

По предварительным данным, ВАЗ-2106 столкнулся с автомобилем УАЗ. На место происшествия срочно прибыли отделения дежурного караула 6-й государственной пожарно-спасательной части. Как выяснилось, в помощи нуждался водитель 1981 г.р., который не мог самостоятельно выбраться из легковушки, ведь ему зажало ногу конструкциями авто.
Спасатели с помощью спецоборудования освободили из искореженного автомобиля пострадавшего и передали работникам экстренной медицинской помощи, которые доставили его в больницу.
Всего в спасательной операции привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Причину аварии выясняют правоохранители.
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