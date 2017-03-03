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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:14105

На Сумщине пограничники задержали автомобиль с пятью тоннами гербицидов

На днях в Великописаревском районе пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы и УСБУ в Сумской области пресекли попытку незаконного перемещения через российско-украинскую границу крупной партии товаров народного потребления.

В ходе реализации информации, полученной оперативными сотрудниками СБУ, общая межведомственная группа при проверке госграницы на направлении между украинским населенным пунктом Поповка и российским Сподарюшино в непосредственной близости от границы заметила автомобиль марки «Мерседес» украинской регистрации и одного человека, который осуществлял выгрузки коробок.

Заметив приближение служебного автомобиля, водитель пытался скрыться с места происшествия, но во время преследования правоохранители догнали и задержали беглеца. Им оказался 49-летний гражданин Украины.

Осмотрев место осуществления противоправной деятельности, правоохранители обнаружили 9 коробок, в каждой из которых находились по две 10-литровые канистры с гербицидами. В задержанном автомобиле находился идентичный груз. Общий вес задержанных гербицидов, которые правонарушитель пытался незаконно переместить через границу в Россию, составила около 5 тонн.

Правоохранители выясняют все обстоятельства приостановленного правонарушения. За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на жителя приграничья составлены соответствующие административные материалы, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.

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