В Сумах пьяный водитель ВАЗа столкнулся с «Мерседесом»

Как выяснилось, водитель ВАЗ не учел безопасного интервала и столкнулся с иномаркой.
При оформлении происшествия полицейские заметили, что водитель ВАЗ имеет явные признаки алкогольного опьянения. Результат освидетельствования на состояние опьянения в медицинском учреждении оказался положительным - 2,27 промилле, что более 11 раз превышает допустимую норму.
Патрульные составили на водителя ВАЗ два протокола: по статье 130 (управление в состоянии опьянения) и 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.
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