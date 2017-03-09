Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:28702

В Сумах пьяный водитель ВАЗа столкнулся с «Мерседесом»

17 марта, около 15 часов, на проспекте Курском произошло ДТП с участием автомобилей Mercedes-Benz и ВАЗ.

Как выяснилось, водитель ВАЗ не учел безопасного интервала и столкнулся с иномаркой.

При оформлении происшествия полицейские заметили, что водитель ВАЗ имеет явные признаки алкогольного опьянения. Результат освидетельствования на состояние опьянения в медицинском учреждении оказался положительным - 2,27 промилле, что более 11 раз превышает допустимую норму.

Патрульные составили на водителя ВАЗ два протокола: по статье 130 (управление в состоянии опьянения) и 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Право Дтп

По тематике

В Сумах отлетевшее от «ГАЗели» колесо угодило в «Фольскваген»
16.03.2017 14:26

В Сумах отлетевшее от «ГАЗели» колесо угодило в «Фольскваген»

Сегодня, 16 марта, на улице Харьковской в районе остановки «ул. Даргомыжского» произошла авария....

Троллейбусный столб на Ильинской сбил чиновник горсовета (+видео)
16.03.2017 10:53

Троллейбусный столб на Ильинской сбил чиновник горсовета (+видео)

Стали известны подробности ночного ДТП на Ильинской, когда автомобиль снес электроопору КП «Электроавтотранс»....

В Сумах пьяный водитель снес троллейбусный столб
16.03.2017 08:37

В Сумах пьяный водитель снес троллейбусный столб

15 марта в Сумах поздно вечером автомобиль Toyota Camry врезался в столб с электропроводами....

В Сумах пьяный пенсионер решил присоединиться к ДТП, а потом сбежал
14.03.2017 12:27

В Сумах пьяный пенсионер решил присоединиться к ДТП, а потом сбежал

Патрульные оперативно установили личность водителя, который скрылся с места ДТП....

В Сумах «Ланос» сбил мотоциклиста с пассажиркой
10.03.2017 12:27

В Сумах «Ланос» сбил мотоциклиста с пассажиркой

В Сумах автомобиль столкнулся с мотоциклом, есть пострадавшие....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Black comedy fest»
«Black comedy fest»
Кино Планета Кино
2D - 22:00
«Война» Дито Монтиеля (США, 2016)
«Война» Дито Монтиеля (США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 21:30 23:30
«Афера по-английски» Адама Смита ( Великобритания, 2016)
«Афера по-английски» Адама Смита ( Великобритания, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 17:00 23:30
Украинская новая волна
Украинская новая волна
Кино Планета Кино
2D - 16:30
«Сплит» М. Найта Шьямалана (США, 2017)
«Сплит» М. Найта Шьямалана (США, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 10:15 12:35 15:00 17:20 19:40 21:30
«Красавица и чудовище» Билла Кондона (США, 2017)
«Красавица и чудовище» Билла Кондона (США, 2017)
Кино Космос
11:30 – 40 грн. 16:05 – 45 грн. 18:30 – 50 грн.
«SuperАлиби» Филиппа Лашо (Франция, 2017)
«SuperАлиби» Филиппа Лашо (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 10:00 14:35 18:30
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.