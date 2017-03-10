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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 08:31491

Сумы ждут поляков: дорогу возле костела замостили кирпичами

Сумчане, живущие на ул. Псельская устали ждать помощи от городских властей.

На прошлой неделе жители ул. Псельская собственными силами, как сумели, заделали ямы на повороте с ул. Троицкой на свою улицу – как раз рядом с римско-католическим костелом Благовещения Пресвятой Девы Марии. Фото разместил на своей странице в фейсбуке сумчанин Александр Клюшник.

«Так гуляешь по городу и хочется закричать... Как красиво ж твою мать у нас в городе!!!!» - прокомментировал он.

Кстати, на выходных в Сумах будут праздновать 25-летие возрождения римско-католического прихода, ждут польских гостей…

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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