Сумы ждут поляков: дорогу возле костела замостили кирпичами Сумчане, живущие на ул. Псельская устали ждать помощи от городских властей.

На прошлой неделе жители ул. Псельская собственными силами, как сумели, заделали ямы на повороте с ул. Троицкой на свою улицу – как раз рядом с римско-католическим костелом Благовещения Пресвятой Девы Марии. Фото разместил на своей странице в фейсбуке сумчанин Александр Клюшник.

«Так гуляешь по городу и хочется закричать... Как красиво ж твою мать у нас в городе!!!!» - прокомментировал он.

Кстати, на выходных в Сумах будут праздновать 25-летие возрождения римско-католического прихода, ждут польских гостей…