Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:40216

Молдаванин предлагал сумскому пограничнику взятку

21 марта военнослужащие отдела «Сопычь» Сумского отряда в рамках проведения акции «Свободные от коррупции» зафиксировали очередную попытку втягивания пограничников в противоправную деятельность.

В пункт пропуска «Бачевск» на въезд в Украину микроавтобусом марки «Renault» в качестве пассажира прибыл гражданин Молдовы. Во время прохождения пограничного контроля мужчина не смог подтвердить своей цели поездки в Украину, а также не имел при себе достаточного финансового обеспечения для пребывания на территории Украины. С целью содействия в беспрепятственном пересечении госграницы молдаванин предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в сумме 100 гривен.

Пограничники приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения. В компетентные правоохранительные органы направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Правонарушителя передали работникам полиции для принятия соответствующего правового решения.

Право Взятка Пограничники

По тематике

09.03.2017 12:43

Узбек предлагал сумскому пограничнику взятку

Очередную попытку дачи неправомерной выгоды персонал Сумского отряда зафиксировал 8 марта в пункте пропуска «Бачевск»....

На Сумщине поймали подполковника полиции на взятке в 1500 долларов
07.03.2017 16:50

На Сумщине поймали подполковника полиции на взятке в 1500 долларов

Прокуратурой Сумской области совместно с Управлением Службы безопасности Украины в Сумской области в рамках уголовного производства задокументирован факт вымогательства начальником...

06.03.2017 15:55

На Сумщине пограничники задержали украинца, который находится в розыске

5 марта в пункте пропуска «Бачевск» пограничники отдела «Сопычь» Сумского отряда задержали гражданина Украины, которого разыскивала полиция....

01.03.2017 10:35

Молдаванин предлагал сумскому пограничнику взятку

Сегодня ночью военнослужащие отдела «Сопычь» Сумского отряда в рамках проведения акции «Свободные от коррупции» зафиксировали очередную попытку втягивания пограничников в...

Сына начальника Сумской таможни задержали на взятке
28.02.2017 16:40

Сына начальника Сумской таможни задержали на взятке

Как стало известно «Данкору», задержанный 23 февраля на таможенном посту «Угринов» старший инспектор Львовской таможни - это сын начальника Сумской...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Black comedy fest»
«Black comedy fest»
Кино Планета Кино
2D - 22:00
«Война» Дито Монтиеля (США, 2016)
«Война» Дито Монтиеля (США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 21:30 23:30
«Афера по-английски» Адама Смита ( Великобритания, 2016)
«Афера по-английски» Адама Смита ( Великобритания, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 17:00 23:30
Украинская новая волна
Украинская новая волна
Кино Планета Кино
2D - 16:30
«Сплит» М. Найта Шьямалана (США, 2017)
«Сплит» М. Найта Шьямалана (США, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 10:15 12:35 15:00 17:20 19:40 21:30
«Красавица и чудовище» Билла Кондона (США, 2017)
«Красавица и чудовище» Билла Кондона (США, 2017)
Кино Космос
11:30 – 40 грн. 16:05 – 45 грн. 18:30 – 50 грн.
«SuperАлиби» Филиппа Лашо (Франция, 2017)
«SuperАлиби» Филиппа Лашо (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 10:00 14:35 18:30
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.