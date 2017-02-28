Молдаванин предлагал сумскому пограничнику взятку

В пункт пропуска «Бачевск» на въезд в Украину микроавтобусом марки «Renault» в качестве пассажира прибыл гражданин Молдовы. Во время прохождения пограничного контроля мужчина не смог подтвердить своей цели поездки в Украину, а также не имел при себе достаточного финансового обеспечения для пребывания на территории Украины. С целью содействия в беспрепятственном пересечении госграницы молдаванин предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в сумме 100 гривен.
Пограничники приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения. В компетентные правоохранительные органы направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.
Правонарушителя передали работникам полиции для принятия соответствующего правового решения.
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