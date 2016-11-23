В Сумах открыли мемориальную доску врачу

Освятил мемориальную доску благочинный больничных храмов города протоиерей Василий Коровец, сообщает официальный портал Сумской епархии УПЦ «Православная Сумщина».
11 февраля открыли мемориальную доску казаку Армии УНР, Конотопскому окружному руководителю ОУН (б) Григорию Скибе....
Сегодня, 30 января, в сумской школе № 29 открыли мемориальную доску военнослужащему Национальной гвардии Украины Анатолию Петренко....
Такое поручение мэра Сум получило управление архитектуры....
На ДП «Завод утяжеленных бурильных и ведущих труб» 24 ноября открыли мемориальную доску погибшему участнику АТО Андрею Степанцу, который был...
22 ноября в специализированной школе № 1 состоялось открытие мемориальной доски Почетному гражданину города Сумы Николаю Осипову, который погиб во...