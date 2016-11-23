Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:46219

В Сумах открыли мемориальную доску врачу

4 апреля в Сумском областном госпитале для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны открыта мемориальная доска в память о начальнике госпиталя Вячеславе Григорьевиче Пилипенко.

Освятил мемориальную доску благочинный больничных храмов города протоиерей Василий Коровец, сообщает официальный портал Сумской епархии УПЦ «Православная Сумщина».

Общество Мемориальная доска

По тематике

В Конотопе открыли мемориальную доску местному лидеру ОУН
13.02.2017 13:21

В Конотопе открыли мемориальную доску местному лидеру ОУН

11 февраля открыли мемориальную доску казаку Армии УНР, Конотопскому окружному руководителю ОУН (б) Григорию Скибе....

В Сумах установили мемориальную доску герою АТО
30.01.2017 16:59

В Сумах установили мемориальную доску герою АТО

Сегодня, 30 января, в сумской школе № 29 открыли мемориальную доску военнослужащему Национальной гвардии Украины Анатолию Петренко....

23.01.2017 11:00

В Сумах разработают правила установки мемориальных досок

Такое поручение мэра Сум получило управление архитектуры....

В Сумах окрыли мемориальную доску герою АТО
25.11.2016 17:07

В Сумах окрыли мемориальную доску герою АТО

На ДП «Завод утяжеленных бурильных и ведущих труб» 24 ноября открыли мемориальную доску погибшему участнику АТО Андрею Степанцу, который был...

В Сумах погибшего в АТО земляка почтили мемориальной доской
23.11.2016 08:00

В Сумах погибшего в АТО земляка почтили мемориальной доской

22 ноября в специализированной школе № 1 состоялось открытие мемориальной доски Почетному гражданину города Сумы Николаю Осипову, который погиб во...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.