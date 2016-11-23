В Сумах открыли мемориальную доску врачу 4 апреля в Сумском областном госпитале для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны открыта мемориальная доска в память о начальнике госпиталя Вячеславе Григорьевиче Пилипенко.

Освятил мемориальную доску благочинный больничных храмов города протоиерей Василий Коровец, сообщает официальный портал Сумской епархии УПЦ «Православная Сумщина».