В Сумах на концерте будут собирать деньги для дома ребенка

Концерт пройдет в Машиностроительном колледже СумГУ. Начало в 17:30. Цена билета 25 грн.
Организаторы: студенты МК СумГУ, Ромский Молодежный Конгресс (РМК).
Партнеры мероприятия: творческое объединение «Ренессанс», Благотворительная организация «Сумской еврейский фонд Хесед Хаим», Сумская Волонтерская Сеть «Sumy Volunteer Community».
Цели мероприятия:
- в рамках Международного Социального проекта «Неделя Добрых Дел» призвать всех неравнодушных людей обратить внимание на тех, кому нужна наша помощь и поддержка и понять, что для оказания помощи не всегда нужны большие финансовые вложения, а лишь желание помочь.
- обратить внимание общественности на существующую проблему недостаточного удовлетворения потребностей детей-сирот.
- собрать средства для помощи детям (часть средств будет передана в Сумской областной Специализированный дом ребенка, часть — на лечение восемнадцатилетнему Александру Качану, у которого рак крови).
- доставить удовольствие зрителям, тем самым показать, что несмотря на то, что все участники разные: кровь, корни, происхождение, вероисповедание и т.д., но все они имеют добрые сердца, и с энтузиазмом помогают людям.
- показать, что благотворительная деятельность кроме пользы приносит также радость и положительные эмоции.
Все участники концерта выступают безвозмездно, проявляя горячее желание помогать людям.
Программа концерта:
- выступление творческих танцевальных коллективов.
- выступление артистов оригинального жанра (stand up show) - Константин Яценко - комик, стэндапер ТО «Ренессанс»
- вокальные выступления:
Василий Жадан;
Ранджан Пинаки - студент Мединститута СумГУ из Индии. Разноплановый вокалист, который подарит нам чуточку Индии;
Габриэль и Джастин - студенты из Танзании, которые поют в стиле рэп-соул;
Андрей Осадченко - блогер, автор и исполнитель собственных песен;
Иван Гайдабрус - Van SINGER - молодой сумской популярный кавер-исполнитель;
вокальная студия «Авив» Благотворительной организации «Сумской еврейский фонд Хесед Хаим».
Изюминкой концерта станут выступления представителей нацменьшинств.
Тел: 380-50-854-75-89 Жадан Василий Васильевич.
E-mail: zhadanv@mail.ru, mgo.rmk@gmail.com.
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