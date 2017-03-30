В Сумах определили победителей конкурса «Молодое поколение за безопасность дорожного движения»

Детский конкурс проводился среди учащихся дошкольных, общеобразовательных, внешкольных учебных заведений, школ-интернатов, детских домов. Работы были разделены по трем возрастным категориям.
Первая возрастная категория - дети в возрасте от 5 до 9 лет, вторая возрастная категория - дети в возрасте от 10 до 13 лет, третья возрастная категория - дети в возрасте от 14 до 17 лет.
Процесс избрания лучших работ оказался сложным и длительным, так как каждый участник ответственно и творчески отнесся к воспроизводству своего видения безопасности на дороге.
«Выбрать победителей было сложно, ведь на конкурс поступило очень много замечательных рисунков, аппликаций, фотографий, непревзойденных изделий и других тематических работ по безопасности дорожного движения. Дети продемонстрировали умение ярко видеть и отражать мир, стремиться к безопасности на дороге. Надеюсь, что детское отображения безопасности станет напоминанием для них, их друзей и взрослых, безопасность на дороге - это жизнь!», - рассказывает инспектор по связям с общественностью Марина Горьковская.
Лучшие работы будут направлены для участия в областном этапе конкурса.
По итогам конкурса лучшими работами признаны:
I-я возрастная категория
1-е место - Морозов Серафим
2-е место - Эскина Лиза (детсад «Волошка» №21)
3-е место - Гапоченко Ярина, (ДОУ «Солнышко» №16)
II-я возрастная категория
1-е место - Курочкина Арина (СОШ №23)
2-е место - Бадзагуа Давид (СОШ №23)
3-е место - Доля Алина (ССШ №9)
III-я возрастная категория
1-е место - Рябченко Наталья (ССШ №1)
2-е место - Бидоленко Тимур (ССШ №10)
3-е место - Дьяченко Юлия
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