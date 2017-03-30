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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:24205

Патрульные вернули сумчанину потерянный паспорт

8 апреля, около 8 часов утра, патрульные получили сообщение о помощи на улице Харьковской.

На месте происшествия заявительница сообщила, что прогуливаясь возле подъезда одного из домов, нашла паспорт. Женщина передала его патрульным с просьбой вернуть владельцу.

Инспекторы по данным в документе установили место проживания 19-летнего мужчины.

Он находился дома, поэтому полицейские и передали ему утраченный документ.

Мужчина поблагодарил патрульным за помощь и неравнодушие.

Право Паспорт Патрульная полиция

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