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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:49139

Экс-директора элеватора подозревают в растрате 260 тысяч

Прокуратура подозревает одного из бывших руководителей Бурынского элеватора в причинении государственным интересам ущерба на 260 тыс. грн.

Бурынским отделом Конотопской местной прокуратуры бывшего и. о. руководителя Публичного акционерного общества «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» «Бурынский элеватор» сообщено о подозрении в использовании в корыстных целях служебного положения, повлекшем тяжкие последствия государственным интересам. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что на указанном предприятии длительное время на хранении находилось зерно кукурузы весом более 160 т. Поскольку предприятие, которое является владельцем зерна, в течение двух лет не платило никаких средств за его хранение, то все зерно было зачислено в счет погашения возникшей задолженности.

Достоверно зная об этом факте, и. о. руководителя Бурынского элеватора в период времени, когда в стране происходила Революция Достоинства, предоставил распоряжение подчиненным на загрузку указанного зерна кукурузы и его отпуска с территории элеватора якобы для обновления партии. В дальнейшем он распорядился 160 т зерна кукурузы по своему усмотрению.

Как сообщил руководитель Конотопской местной прокуратуры Сергей Сегида, в результате незаконных действий подозреваемого нанесены тяжкие последствия государственным интересам, что выразились в нанесении материального ущерба на общую сумму около 260 тыс. грн, что подтверждено заключением судебной экономической экспертизы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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