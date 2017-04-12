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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:52330

Тарифы в сумских маршрутках будут повышать, но потом

Сегодня, 27 апреля, проходило заседание исполкома Сумского горсовета.

В повестке дня было 10 проектов решений о повышении тарифов на проезд в маршрутках. Однако после двухчасового обсуждение вопроса оказалось, что члены исполкома разбежались – осталось только 8 из 17 членов.

Мэр Сум Александр Лысенко предложил создать рабочую группу из активистов, чиновников, перевозчиков, который на круглом столе обсудят повышение. Первое заседание будет 3 мая.

Экономика Маршрутки Подорожание проезда
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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