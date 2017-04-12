Тарифы в сумских маршрутках будут повышать, но потом

В повестке дня было 10 проектов решений о повышении тарифов на проезд в маршрутках. Однако после двухчасового обсуждение вопроса оказалось, что члены исполкома разбежались – осталось только 8 из 17 членов.
Мэр Сум Александр Лысенко предложил создать рабочую группу из активистов, чиновников, перевозчиков, который на круглом столе обсудят повышение. Первое заседание будет 3 мая.
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