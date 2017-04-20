Тарифы на перевозки в маршрутках обсудили в Сумах 3 мая представители власти, общественности и перевозчики собрались обсудить представленные перевозчиками расчеты тарифов.

На прошлой неделе секретарь горсовета Андрей Баранов представил свои расчеты тарифов, где стоимость одной поездки составит 4 гривны 66 копеек, и предложил, чтобы оптимизировать тариф экономить на количестве машин или интервале движения. Его расчеты вчера критиковали общественность и депутаты, говорится в сюжете UA:СУМИ.

«Считали для того, чтобы выйти на конечный результат, чтобы проверить конечные затраты. Вот перевозчики дают 135 млн грн затрат в год и 10% рентабельности разделить на 30 млн пассажиропоток. В среднем получается 5 гривен. Андрей Владимирович также говорит, что у него в среднем до 5 гривен с пассажиропотоком якобы 60 млн. А в чем же тайна - в том, что согласно данной методики, затраты завышены в два раза», - говорит член общественной комиссии сумского горсовета по вопросам бюджета Максим Корниенко.

«Расчеты перевозчиками предоставлялись от 4,60 до 16 грн, и мы не согласовывали каждую цифру, которая предоставлялась перевозчиками. Мы предоставляли ответ - согласно методики их расчеты верны», - сообщил начальник отдела транспорта и связи Сумского горсовета Сергей Яковенко.

Присутствующие перевозчики настаивали на своих расчетах в 5 гривен. Глава Ассоциации сумских перевозчиков Александр Запорожец говорит, что пассажиропоток измерять долго, а кто будет компенсировать разницу. Кроме того, отметил перевозчик, в законе указано, что они имеют право на пересмотр стоимости проезда. Если стоимость топлива возрастает на 10%.

Член конкурсной комиссии по проведению конкурса перевозчиков Максим Колесник предложил, чтобы определить пассажиропоток нужно взять записи видеокамер из маршруток за последние 30 дней. Таким образом, вычислить, сколько людей пользуется транспортом.

«У меня перед собой такой вопрос: как сделать баланс - как учесть пассажиропоток на уровне 60 млн, какой он есть 100% и вычислить тот километраж, который мы говорим, давай выполняйте, а они говорят - у нас нет денег, и поэтому мы не будем выходить в вечернее время и экономить, и мы для этого собрались, чтобы понять, где мы будем экономить: либо на интервале движения или на Не пиковых часах, или ночном времени», - отметил секретарь Сумского городского совета Андрей Баранов.

В свою очередь, член общественной комиссии сумского горсовета по вопросам ЖКХ Алексей Пархомчук отметил, что необходимо принять решение - по какой методике вести расчеты, ведь единый тариф по городу, как это сделал Андрей Баранов, по методике быть не может.

«Есть фактически две крайние позиции - первая крайнее либеральная: перестать регулировать рынок перевозок, а заниматься исключительно конкуренцией, чтобы не было монопольного сговора. Вторая - антилиберальная, но которая фактически реализуется кругом в Европе. Это когда есть только коммунальный перевозчик, который никогда не прибыльный, и практически всегда убыточен», - предложил депутат сумского горсовета (фракция «За Украину!») Андрей Крамченков.

В итоге - члены круглого стола договорились на следующей встрече определиться с тем, сколько стоит стоимость перевозки за 1 км, принимать пассажиропоток в 60 млн в год и качество услуг. Следующее заседание, чтобы обсудить тарифы запланировали на 10 мая.