В Сумах провели чемпионат области по каратэ 28 мая в Сумах прошел чемпионат области по каратэ WKF.

В соревнованиях, которые в который раз принял Сумский государственный университет, приняли участие более 220 участников – от 6 лет и старше, в том числе дети с ДЦП.

По итогам турнира первое место в общекомандном зачете занял сумской клуб «Прогресс», воспитанники которого завоевали 22 золотые, 19 серебряных и 36 бронзовых медалей. Вторым стал клуб «Вадо Кай Сумы» - 18 золотых, 17 серебряных и 21 бронзовая, третье место – у КДЮСШ единоборств - 10 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых медалей.