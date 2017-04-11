В Сумах провели чемпионат области по каратэ

В соревнованиях, которые в который раз принял Сумский государственный университет, приняли участие более 220 участников – от 6 лет и старше, в том числе дети с ДЦП.
По итогам турнира первое место в общекомандном зачете занял сумской клуб «Прогресс», воспитанники которого завоевали 22 золотые, 19 серебряных и 36 бронзовых медалей. Вторым стал клуб «Вадо Кай Сумы» - 18 золотых, 17 серебряных и 21 бронзовая, третье место – у КДЮСШ единоборств - 10 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых медалей.
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