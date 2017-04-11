Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:27148

В Сумах провели чемпионат области по каратэ

28 мая в Сумах прошел чемпионат области по каратэ WKF.

В соревнованиях, которые в который раз принял Сумский государственный университет, приняли участие более 220 участников – от 6 лет и старше, в том числе дети с ДЦП.

По итогам турнира первое место в общекомандном зачете занял сумской клуб «Прогресс», воспитанники которого завоевали 22 золотые, 19 серебряных и 36 бронзовых медалей. Вторым стал клуб «Вадо Кай Сумы» - 18 золотых, 17 серебряных и 21 бронзовая, третье место – у КДЮСШ единоборств - 10 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых медалей.

Спорт Каратэ
view counter

По тематике

22.05.2017 08:46

Сумские каратисты отличились во Львове

20 мая во Львове прошел международный турнир по каратэ International Union Cup....

Сумской каратист взял «бронзу» на чемпионате Европы
07.05.2017 17:25

Сумской каратист взял «бронзу» на чемпионате Европы

3-7 мая в Коджаели (Турция) проходил чемпионат Европы по каратэ....

20.04.2017 14:30

В Сумах соревновались каратисты-новички

15 апреля на базе школы № 15 прошел турнир юных каратистов первого года тренировок «Новичок-2017»....

Сумские бойцы отличились в Румынии
12.04.2017 10:02

Сумские бойцы отличились в Румынии

9-й чемпионат Европы по каратэ WUKF для всех возрастных групп проходил 4-9 апреля в г. Клуж-Напока (Румыния)....

Сумские каратисты отметились в Черноморске
11.04.2017 10:16

Сумские каратисты отметились в Черноморске

8-9 апреля в Черноморске проходил Всеукраинский турнир «Katana cup 2017» по каратэ WKF....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
Кино Космос
11:00 – 40 грн. 16:00 – 45 грн.
«Я и ты» Мартен Прово (Франция, 2017)
«Я и ты» Мартен Прово (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 18:10
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга (США, 2017)
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга (США, 2017)
Кино Космос
13:20 – 40 грн. 15:50 – 45 грн. 18:20 – 50 грн. 20:45 – 50 грн.
«Трио в перьях» Тоби Генкля (Германия, Бельгия, Люксембург, Норвегия, 2016)
«Трио в перьях» Тоби Генкля (Германия, Бельгия, Люксембург, Норвегия, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 17:35 CINETECH+, 2D - 10:00 11:00 14:05
«Охотник с Уолл-стрит» Марка Уильямса (США, Канада, 2016)
«Охотник с Уолл-стрит» Марка Уильямса (США, Канада, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:30
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
Кино Дружба
12-20 - 40 грн. 17-00 - 50 грн.
«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
Кино Космос
11:00 – 40 грн.

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.