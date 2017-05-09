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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:51198

Патрульные задержали вора, обокравшего «Луну»

27 мая, около 23 часов, патрульные получили сообщение о краже в ночном клубе на улице Интернационалистов в Сумах.

Прибыв на место происшествия, инспекторы вместе со службой охраны заведения проверили камеры видеонаблюдения, где заметили мужчину, который, около 16 часов, путем подбора ключа проник в раздевалку, где похитил куртки и другие вещи.

Во время просмотра камеры видеонаблюдения, уже на другой камере инспекторы заметили этого же человека, который как раз входил в ночной клуб. Патрульные задержали его.

Во время поверхностной проверки стражи порядка обнаружили у него связку ключей, пакеты в которых он выносил похищенное и платок, которым пытался скрыть следы отпечатков пальцев.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

Право Кража
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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