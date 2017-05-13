Сумчанка будет судиться с исполкомом за маршруточный тариф В Сумской районный суд поступил иск об отмене тарифа на услуги по перевозке пассажиров.

2 июня в Сумской районный суд Сумской области с иском о признании противоправным и отмене решения исполнительного комитета Сумского городского совета № 260 «О тарифах на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в обычном режиме ЧП «Согор» от 16.05.2017 года, которым установлены тарифы на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в обычном режиме, в размере 4 грн., обратилась гражданка Ч., жительница с. Косивщина Сумского района Сумской области, сообщает пресс-служба суда.