Сумчанка будет судиться с исполкомом за маршруточный тариф

2 июня в Сумской районный суд Сумской области с иском о признании противоправным и отмене решения исполнительного комитета Сумского городского совета № 260 «О тарифах на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в обычном режиме ЧП «Согор» от 16.05.2017 года, которым установлены тарифы на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в обычном режиме, в размере 4 грн., обратилась гражданка Ч., жительница с. Косивщина Сумского района Сумской области, сообщает пресс-служба суда.
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