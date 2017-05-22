Сумской электрик штамповал пиратские сайты Житель Сум, работающий электриком в Сумском государственном педагогическом университете, признан виновным по ч.3 ст.176 УКУ (нарушение авторского права и смежных прав, которое причинило материальный ущерб в особо крупном размере).

Об этом говорится в недавнем приговоре Ковпаковского районного суда Сум. Мужчина создал два сайта: live-films.in.ua в апреле 2015-го и kinozal.biz.ua в мае 2016-го. На ресурсах он размещал популярные фильмы. Авторские права на них принадлежат компаниям Twentieth Century Fox Film Corporation (FOX) и Universal City Studios LLLP (Universal). Лицензии у правообладателей сумчанин не покупал, пишет Internetua.

В итоге правоохранители или правообладатели (из приговора не ясно) насчитали почти 2,4 млн грн убытка.

По данным судебного решения, парень чистосердечно признался в содеянном. А также сообщил, что заработал на рекламе всего лишь 100 долларов за несколько лет (за какой именно период - в приговоре также не уточнено).

В итоге обвиняемый отделался условным сроком на год и штрафом в 2,4 тыс грн.

Оба пиратских ресурса ныне - в оффлайне.