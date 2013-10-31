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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:4583

На Сумщине отменили оправдательный приговор

По принципиальной позиции прокуратуры отменено незаконный оправдательный приговор.

Просматривая приговор суда первой инстанции, по решению которого лицо, которое обвинялось в совершении сопротивления и нанесении телесных повреждений работникам полиции, было оправдано, Апелляционный суд Сумской области согласился с доводами прокурора и отменил незаконный оправдательный приговор с назначением нового судебного разбирательства.

Как сообщил начальник отдела прокуратуры Сумской области Александр Маслюк, Глуховским районным судом 24 февраля 2017 года оправдан мужчина, который органами предварительного расследования обвинялся в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей) и ч. 2 ст. 345 (причинение телесных повреждений работникам правоохранительного органа) УК Украины.

Согласно обвинительному акту, в августе 2016 года женщина позвонила в полицию и пожаловалась, что ее избил муж, и она боится за свою жизнь, поскольку он находится в неадекватном состоянии. По вызову женщины безотлагательно прибыли сотрудники Глуховского отдела полиции вместе с медицинскими работниками. Увидев, что во двор зашли правоохранители, которые находились в форменной одежде, обвиняемый начал убегать. На законные требования сотрудников полиции остановиться, не реагировал.

Учитывая, что обвиняемый имел признаки выраженного психического расстройства и создавал реальную опасность окружающим и себе, работники полиции пытались его остановить. Во время задержания мужчина оказал активное физическое сопротивление, повредив форменную одежду и нанес легкие телесные повреждения обоим работникам полиции, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Оправдательный приговор
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