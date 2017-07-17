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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 10:47846

Еще одной сумской школе ищут директора

Управление образования и науки Сумского горсовета проводит конкурс на замещение вакантной должности директора Коммунального учреждения Сумской учебно-воспитательный комплекс «Общеобразовательная школа I ступени - дошкольное учебное заведение № 9 «Веснянка».

Кандидаты должны быть гражданами Украины, свободно владеть государственным языком, иметь высшее профессиональное образование (начальное образование) на уровне специалиста или магистра, стаж педагогической работы не менее пяти лет, высшую квалификационную категорию, владеть на высоком уровне информационно-коммуникационными технологиями, иметь высокие моральные качества и состояние здоровья, которое позволяет выполнять профессиональные обязанности.

Для участия в конкурсном отборе необходимо подать мотивационное письмо, перспективный план развития учебного заведения (с его последующей презентацией), личный листок по учету кадров, фотографию 3х4, копию диплома об образовании, копии документов, подтверждающих педагогическое звание и квалификационную категорию, копию паспорта, копию трудовой книжки, заявление о согласии на обработку персональных данных, медицинские справки о прохождении профилактического наркологического осмотра и о прохождении психиатрического освидетельствования.

Документы от желающих занять должность директора УВК № 9 управления образования и науки будет принимать до 31 августа текущего года включительно (г. Сумы, ул. Харьковская, 35, 4-й этаж, каб. 405, e-mail: sumyosvita@ukr.net).

Дополнительную информацию о проведении конкурса можно получить у специалиста I категории управления образования и науки Ирины Радченко (тел.: 32-80-66) и специалиста I категории-юрисконсульта Светланы Стеценко (тел: 32-72-63).

Предыдущий директор «Веснянки» ушла на заслуженный отдых.

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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