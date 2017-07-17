На Сумщине поймали кладбищенских воров Полиция открыла уголовное производство в отношении двух братьев - жителей Конотопского района, которые разрушили на местном кладбище четыре захоронения.

В дежурную часть Конотопского отдела полиции поступило 4 заявления от пожилых женщин о том, что неизвестные вандалы совершили кражу металлических крестов, памятников и оград с сельского кладбища.

Выехав на место происшествия, правоохранители начали опрашивать жителей села. Свидетели отметили возможных вандалов, и при осмотре двора подозреваемых участковые нашли похищенные вещи.

«Злоумышленниками оказались двое братьев, мужчины в возрасте 53-х и 51-го годов, - рассказывает Алексей Нештенко, начальник Конотопского отдела полиции. - В тот же день их опросили, и оба не возражали против своей причастности к содеянному. Они рассказали, что планировали похищенное сдать в металлолом, а на вырученные деньги приобрести водки».

В отношении злоумышленников открыто уголовное производство по ч.2 ст.297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего), следующие пять лет оба брата могут провести за решеткой, сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.