Чем дышали сумчане в июле Отдел экологии, энергосбережения и расчетов за энергоносители Сумского горсовета информирует о состоянии загрязнения атмосферного воздуха в городе за июнь текущего года.

Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Сумах осуществляет лаборатория областного центра по гидрометеорологии.

В июле отбор проб атмосферного воздуха осуществлялся на трех стационарных постах, которые находятся по адресам: ул. СКД, 26 (ПСЗ № 3), ул. Харьковская, 125 (ПСЗ № 4), ул. Металлургов, 2 (ПСЗ № 5).

В течение июля отобрано и проанализировано 1290 проб атмосферного воздуха.

Среднемесячные концентрации пыли превышали санитарные нормы в атмосферном воздухе в 1,4 раза, диоксида азота и формальдегида - в 1,3 раза. Другие ингредиенты, которые определялись, были ниже или на уровне санитарных норм.

На грани предельно допустимой концентрации зафиксирована максимально разовая концентрация по пыли 31 июля при северо-западном направлении ветра со скоростью 3 м/с на посту наблюдения № 5 по ул. Металлургов, 2.

Превышение максимально разовых предельно допустимых концентраций ни одной примеси не зафиксировано.

По сравнению с июнем выросла среднемесячная концентрация аммиака, формальдегида, уровень загрязнения пылью, диоксидом азота, оксидом азота уменьшился, а диоксидом серы и оксидом углерода остался почти прежнем уровне.

Высоких и экстремально высоких уровней загрязнения атмосферного воздуха в июле не наблюдалось.

Наблюдение за уровнем радиационного загрязнения атмосферного воздуха ежедневно проводила авиаметеорологических станция Сумы. Радиационный фон в июле составлял 11-13 мкР/ч и не превышал допустимых значений.