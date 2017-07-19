На Сумщине соревновались лесорубы На Сумщине состоялись двадцатые областные соревнования вальщиков леса.

Ежегодно Сумское областное управление лесного и охотничьего хозяйства проводит областной конкурс вальщиков леса. На этот раз он проходил на базе Ахтырского лесничества Ахтырского лесхоза.

Профессия вальщика считается одной из ведущих профессий в лесной отрасли и одной из самых опасных наряду с профессией шахтера. Она требует особой профессиональной подготовки, системной работы над усовершенствованием своих навыков, а особенно - любви к избранному делу. Именно это наглядно доказали все участники соревнований. За звание лучшего профессионала по валке леса соревновались 18 участников, 4 в группе юниоров (до 24 лет) и 14 - из основной группы, сообщайт сайт облсовета

Вошло в традицию сумских вальщиков вспоминать имена тех, кто ушел от нас на вечный покой, но память о них жива всегда. Во время официальных торжеств лесоводы почтили память вальщика леса Нескучанского лесничества Тростянецкого лесхоза Николая Давыдова, погибшего в Донецкой области 1 июля 2015 года во время выполнения гражданского долга.

Все конкурсанты должны были продемонстрировать свои профессиональные умения на 5 этапах: валке дерева, монтаже новой цепи, раскряжевке ствола комбинированным резом, точной раскряжевке ствола и отделением сучков. На каждом из них учитывалась скорость и точность выполнения задания, а самое главное - техника безопасности.

Наряду с конкурсной программой, особый экзамен устроила участникам соревнований погода. Безумная жара усиливала и без того горячую атмосферу конкуренции, добавляли азарта и болельщики. Сработало и известное утверждение, что дома и стены помогают. В сложном этапе соревнований - валке дерева - пожалуй, именно это помогло ахтырским вальщикам Ивану Будко и Руслану Бондаренко «положить» дерево на колышек.

В категории юниоров победу одержал прошлогодний победитель Евгений Красников (Тростянецкий лесхоз), на II и III месте свесские вальщики леса Виталий Сушко и Богдан Волощук.

В основной группе победу оставил за собой прошлогодний призер Александр Сидоренко из Свесского лесхоза. Вторым в соревновании стал вальщик из Сумского лесхоза Виталий Сороколит. III место завоевал вальщик леса из Роменского лесхоза Михаил Псарев.