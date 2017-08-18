«Сумы» снова проиграли дома

9 сентября сумская команда принимала на стадионе «Юбилейный» «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней. Единственный мяч, забитый на 21-ой минуте, принес минимальную победу гостям.
После 11 туров ПФК «Сумы» опустились на 17-ое место, имея в активе всего 8 очков (дома набрали всего 1 очко в 5 играх).
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