«Сумы» снова проиграли дома ПФК «Сумы» продолжает безвыигрышную домашнюю серию этого сезона.

9 сентября сумская команда принимала на стадионе «Юбилейный» «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней. Единственный мяч, забитый на 21-ой минуте, принес минимальную победу гостям.

После 11 туров ПФК «Сумы» опустились на 17-ое место, имея в активе всего 8 очков (дома набрали всего 1 очко в 5 играх).