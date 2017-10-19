Сумами ездили подростки с мачете и бейсбольной битой Патрульные обнаружили в авто несовершеннолетнего водителя предметы неизвестного происхождения.

Ночью, патрулируя улицу Ильинскую, за нарушение ПДД, экипаж патрульных остановил автомобиль ВАЗ-2108, столичной регистрации. За рулем находился 17-летний юноша, который не имел водительского удостоверения. В автомобиле также находился 16-летний пассажир.

Во время общения с гражданами инспекторы заметили у переднего пассажирского сиденья предмет, похожий на мачете, а позади находились два аккумулятора.

В дальнейшем, при поверхностной проверке, инспекторы обнаружили в транспортном средстве деревянную биту, большое количество автомобильных запчастей и ключей.

Водитель с пассажиром рассказывали разные версии появления в них указанных предметов. По их словам, биту и предмет, похожий на мачете, они используют для самозащиты, а вот объяснить историю появления автодеталей они не смогли. Сначала несовершеннолетние рассказывали, что занимаются ремонтом авто, потом, что перепродают приобретенные детали и аккумуляторы, а дальше вообще сказали, что не знают, как они здесь оказались.

Полицейские составили на водителя админматериалы по ч. 2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КоАП и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.