Дырища ЖКХ: в Сумах машина ушла под асфальт (видео) Сегодня, 13 ноября, около 12.00 во дворе на пр. Лушпы, 11 легковушка провалилась в яму, оставленную коммунальщиками после порыва водопровода.

По словам водителя, он еле успел выскочить из автомобиля, как он провалился и почти на половину ушел под асфальт. Как рассказывают местные жители, недавно здесь коммунальщики утсраняли порыв, засыпали яму песком, да так и оставили.