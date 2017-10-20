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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:35807

Дырища ЖКХ: в Сумах машина ушла под асфальт (видео)

Сегодня, 13 ноября, около 12.00 во дворе на пр. Лушпы, 11 легковушка провалилась в яму, оставленную коммунальщиками после порыва водопровода.

По словам водителя, он еле успел выскочить из автомобиля, как он провалился и почти на половину ушел под асфальт. Как рассказывают местные жители, недавно здесь коммунальщики утсраняли порыв, засыпали яму песком, да так и оставили.

Право Дырища ЖКХ
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23.10.2017 10:53

Дырища ЖКХ: из-за затянувшегося ремонта детская поликлиника без тепла

Педиатрическое отделение на Парковой, 1 до сих пор без отопления....

В Сумах коммунальщики ждут трагедии, чтобы убрать аварийное дерево?
20.10.2017 10:03

В Сумах коммунальщики ждут трагедии, чтобы убрать аварийное дерево?

Коммунальщики не реагируют на обращения о висящем в районе Студенческого пляжа дерева, которое сломалось еще 1 июля....

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«И смех, и грех» Фабрис Эбуе (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
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CINETECH+, 2D - 21:15 23:20
«Джунгли» Грег МакЛин (Австралия, Колумбия, 2017)
«Джунгли» Грег МакЛин (Австралия, Колумбия, 2017)
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CINETECH+, 2D - 10:00 15:15
«Дикарь» Эдуард Делюк (Франция, 2017)
«Дикарь» Эдуард Делюк (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:00 12:15 18:15
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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