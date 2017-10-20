Дырища ЖКХ: в Сумах машина ушла под асфальт (видео)

По словам водителя, он еле успел выскочить из автомобиля, как он провалился и почти на половину ушел под асфальт. Как рассказывают местные жители, недавно здесь коммунальщики утсраняли порыв, засыпали яму песком, да так и оставили.
Сумчанка Виктория Левенец обратила внимание на состояние сквера на ул. Набережная р. Стрелка за МакДональдсом....
Сумские чиновники снова просрочили ремонт отопительной системы в доме по ул. Парковая, 1, где находятся педиатрическое отделение детской поликлиники и...
Педиатрическое отделение на Парковой, 1 до сих пор без отопления....
Коммунальщики не реагируют на обращения о висящем в районе Студенческого пляжа дерева, которое сломалось еще 1 июля....