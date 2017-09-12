На Петропавловской сумчане перекрыли дорогу из-за отключения газа (видео) Сегодня, 17 ноября, на Петропавловской, 76 без предупреждений отключили газ.

Возмущенные жители вышли на акцию протеста и перекрыли дорогу. По словам сумчан все попытки связаться с «Сумыгазом» были напрасными. Перед отключением газа в доме пытались установить общедомовой счетчик, пишет Трибуна.

Сами же жители Петропавловской, 76 против установления единого счетчике, хотят или платить по-прежнему или иметь индивидуальные счетчики на каждую квартиру.

По состоянию на 19:50 жителям дома пообещали возобновить газоснабжение до 10:00 завтрашнего дня. Если этого не произойдет, или если будут попытки установить счетчик, - сумчане обещают снова выйти на акцию.