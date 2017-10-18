В Сумах патрульне нашли 50 технически неисправных маршруток (фото)

В рамках проведения целевых мероприятий «Перевозчик-зима», которые продолжаются с 17 ноября до 17 декабря, сумские патрульные продолжают уделять особое внимание транспортным средствам, осуществляющим перевозки пассажиров.
С начала мероприятий Управлением патрульной полиции в городе Сумы осмотрено более 300 автобусов, используемых для предоставления услуг по перевозке пассажиров. При этом составлено более 200 админматериалов за нарушение ПДД, из которых каждый 4 - за управление технически неисправным автобусом.
Сломанные и дополнительные кресла, клеенка или деревянные доски вместо стекла, неработающий или заблокированный аварийный выход, поврежденные колеса – все эти недостатки патрульная полиция выявила при осмотре транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров.
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