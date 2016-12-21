Сумские лесхозы начали елочную кампанию Продажа новогодних деревьев осуществляется в специально определенных местах - елочных базарах, оборудованных на базе центральных усадеб лесхозов и лесничеств каждого из 12 хозяйств управления:

ГП «Глуховский лесхоз»: Слоутское, Землянковское, Баницкое, Червонянское и Шалыгинское лесничества;

ГП «Краснопольский лесхоз»: Великобобрицкое, Верхнесыроватское, Краснопольское, Новодмитровское и Осоивское лесничества;

ГП «Конотопский лесхоз»: Бочечковское, Новомутинское, Конотопское и Путивльское лесничества;

ГП «Кролевецкий лесхоз»: Грузчанское, Дубовицкое, Кролевецкое, Крещатикское и Ярославское лесничества;

ГП «Лебединский лесхоз»: Бишкинское, Боровеньковское, В.-Высторопское, Лебединское, Межиричское и Советское лесничества;

ГП «Ахтырский лесхоз»: Груньское, Великописаревское, Олешнянское, Ахтырское, Солдатское и Хухрянское лесничества;

ГП «Роменский лесхоз»: Глинское, Недригайловское «Недригайлов-1», Недригайловское «Недригайлов-2», Томашевское лесничества;

ГП «Середина-Будский лесхоз»: Голубовское, Знобь-Новгородское, Каменское и Очкинское лесничества;

ГП «Свесский лесхоз»: Дружбовское, Олинское, Прудищанское, Свесское и Чуйкивское лесничества;

ГП «Сумский лесхоз»: Могрицкое, Низовское, Сумское и Песчанское лесничества;

ГП «Тростянецкий лесхоз»: Краснянское, Маковское, Нескучанское, Литовское и Тростянецкое лесничества;

ГП «Шосткинский лесхоз»: Воронежское, Мироновское, Собицкое и Шосткинское лесничества.

В Глуховском, Тростянецком и Роменском лесхозах реализация елок и сосен осуществляется и через специализированные магазины «Лесовичок».

Одна точка продажи обустроена в городе Сумы по ул. Г.Кондратьева (около д. 181, рядом магазином «АТБ»).

Как и в предыдущие годы, каждая елка, которую реализуют государственные предприятия, отмечается маркировкой. Она является подтверждением законности заготовки деревца и реализации, а также позволяет покупателю узнать о происхождении только что приобретенного новогоднего дерева.

Всего в предновогодний период лесоводы планируют реализовать около 50 тыс. новогодних деревьев.

Ценовая политика продажи почти ровная и в незначительной степени колеблется в зависимости от места реализации. Дороже всего новогодние атрибуты стоят ближе к областному центру, дешевле - в отдаленных от Сум районах. Средняя же реализационная цена составляет 42 грн.

Дополнительные сведения о наличии товара, цены и места продажи можно получить по телефону «горячей линии» Сумского областного управления лесного и охотничьего хозяйства (0542) 61-11-27 - Перфилов Михаил Петрович.

Как всегда, для охраны зеленых насаждений от незаконных вырубок во всех гослесхозах области работают рейдовые бригады, в состав которых входят представители правоохранительных органов.

Телефон «горячей линии» Сумского областного управления лесного и охотничьего хозяйства по охране хвойных насаждений (0542) 77 02 69 - Баня Александр Васильевич.