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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
21.12.2017 17:40962

Экс-депутата облсовета будут судить за развращение малолетних

На Сумщине за совершение развратных действий в отношении малолетних будут судить бывшего депутата областного совета.

Сумской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, бывшего депутата областного совета (2006 г.). Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 156 УК Украины - это совершение развратных действий в отношении малолетних.

Досудебным расследованием установлено, что 7 июля текущего года 43-летний обвиняемый, находясь во дворе многоэтажного дома по ул. Ковпака в г. Сумы, предлагал малолетним детям подойти к его автомобилю, за что обещал 100 грн. Заинтересованным таким предложением малышам мужчина демонстрировал свой обнаженный половой орган. В тот же день извращенец повторил подобные действия с детьми по ул. Р.Атаманюка. Потерпевшими от таких действий обвиняемого признаны два мальчика и две девочки в возрасте от 7 до 10 лет.

В отношении указанного лица уже идет судебное разбирательство за совершение ряда преступлений, направленных на уклонение от уплаты налогов. По ходатайству прокуратуры обвиняемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, однако его освободили под залог в размере 134 тыс. грн.

Справка: за развращение малолетних подозреваемому грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Досуг Константин Борц Развращение
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