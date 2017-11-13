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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:37206

Сумские волейболисты лидируют в высшей лиге

13-14 января в Сумах прошли игры 4-го тура чемпионата Украины по волейболу среди мужских команд высшей лиги.

Уже традиционно «ШВСМ-СумДУ» и «Змиевский энергетик» (Слобожанское, Харьковская обл.) синхронно принимали гостей. На этот раз с Западной Украины – луцкий «Олюртранс», который лидировал после трех туров, и львовскую «Булаву» (10-ое место).

13 января

«Олюртранс» (Луцк) – «ШВСМ-СумДУ» 0:3 (24-26, 19-25, 17-25)

«Булава» (Львов) – «Змиевский энергетик» (Харьков) 0:3 (23-25, 20-25, 23-25)

14 января

«ШВСМ-СумДУ» – «Булава» 3:0 (25-22, 25-18, 25-13)

«Змиевский энергетик» – «Олюртранс» 3:1 (25-21, 22-25, 25-23, 25-16)

После 4 туров сумчане лидируют в турнирной таблице с 21 очком (7 побед – 1 поражение), у «Змиевского энергетика» - 19 (7-1), у «Олюртранса» - 18 (6-3)…

Следующий тур для сумчан пройдет 17-18 февраля в Киеве, где соперниками будут местный «НУВФСУ» и «Спартак» из  Свалявы.

Спорт Волейбол ШВСМ-СумДУ
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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