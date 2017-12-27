Убийство чиновника на охоте: подозреваемый прошел проверку полиграфом

Прибор не зафиксировал в его показаниях признаков ложной информации, сообщает Укринформ со ссылкой на источник в правоохранительных органах Сумской области.
„Подозреваемый прошел проверку на полиграфе, и техническое средство не зафиксировало в его показаниях неправдивой информации", - отметил источник.
Тем временем пресс-секретарь Сумской областной прокуратуры Наталья Науменко предоставила информацию относительно возможности убийства должностного лица картечью.
„По предварительным данным, картечь в уголовном производстве, заведенном по факту гибели заместителя председателя РГА, не фигурирует. Проводится экспертиза всего оружия, с которым вышли на охоту люди, и только после этого можно будет говорить, что и как происходило в лесном массиве на Лебединщине 28 января", - отметила Науменко.
Как сообщалось, заместитель председателя Лебединской районной администрации Иван Легкий погиб 28 января во время охоты в лесном массиве села Московский Бобрик Лебединского района.
Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Убийство", однако не исключают вероятность несчастного случая.
В соцсетях появилась информация, что всего на этой охоте вместе с егерем были 9 человек. Кроме погибшего Легкого и подозреваемого в его убийстве Коваленко в тот день вместе с ними были прокурор Сумской городской прокуратуры Борис Рекуненко, старший оперуполномоченный Управления защиты экономики УМВД в Сумской области Евгений Кисиль, частный предприниматель Олег Иваницкий, пенсионер Юрий Лагуткин, водитель предприятия "Полтавагаздобыча" Владимир Ломинский, егерь и сын убитого.
Журналист Станислав Речинский, распространивший эту информацию в Facebook, написал, якобы подозреваемый стрелял во время охоты картечью, что строго запрещено.
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