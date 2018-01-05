Ахтырских «нефтяников» разгромили в Харькове

«Гелиос» (Харьков) - «Нефтяник» 5:1 (0:0 )
29.01.2018 года. 13 00. Харьков стадион «Динамо-Арена» ХНУВС
«Нефтяник»: Первый тайм: Данкович, Лапин, Власюк, Суханов, Васильченко, Сачко, Кателин, Яременко и игроки на просмотре.
Второй тайм: Данкович, Антюх и игроки на просмотре.
Гол за ахтырчан на 69-й минуте забил игрок, который находится на просмотре. На 84-й минуте Антюх не реализовал пенальти.
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