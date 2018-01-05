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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:27260

Ахтырских «нефтяников» разгромили в Харькове

Сегодня, 29 января, ахтырский «Нефтяник-Укранфта» провел второй контрольный матч в рамках первого учебно-тренировочного сбора межсезонья.

«Гелиос» (Харьков) - «Нефтяник» 5:1 (0:0 )

29.01.2018 года. 13 00. Харьков стадион «Динамо-Арена» ХНУВС

«Нефтяник»: Первый тайм: Данкович, Лапин, Власюк, Суханов, Васильченко, Сачко, Кателин, Яременко и игроки на просмотре.

Второй тайм: Данкович, Антюх и игроки на просмотре.

Гол за ахтырчан на 69-й минуте забил игрок, который находится на просмотре. На 84-й минуте Антюх не реализовал пенальти.

Спорт «Нефтяник-Укрнефть» Футбол
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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