Ахтырских «нефтяников» разгромили в Харькове Сегодня, 29 января, ахтырский «Нефтяник-Укранфта» провел второй контрольный матч в рамках первого учебно-тренировочного сбора межсезонья.

«Гелиос» (Харьков) - «Нефтяник» 5:1 (0:0 )

29.01.2018 года. 13 00. Харьков стадион «Динамо-Арена» ХНУВС

«Нефтяник»: Первый тайм: Данкович, Лапин, Власюк, Суханов, Васильченко, Сачко, Кателин, Яременко и игроки на просмотре.

Второй тайм: Данкович, Антюх и игроки на просмотре.

Гол за ахтырчан на 69-й минуте забил игрок, который находится на просмотре. На 84-й минуте Антюх не реализовал пенальти.