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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 14:57147

На Сумщине «снятие порчи» стоило 82-летней бабушке почти 30 тыс. грн

В Роменском районе две незнакомые женщины «сняли» с 82-летней бабушки порчу и все ее деньги. Обряд «исцеления» пенсионерки стоил потери почти 30 000 гривен.

В Роменский отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 82-летняя жительница района. Пенсионерка рассказала, что после визита к ней домой двух смуглых женщин, у нее исчезли все ее деньги. По словам пенсионерки, гости сначала спросили что-то о соседях, а потом начали рассказывать бабушке, что у нее серьезные проблемы со здоровьем. И хотя хозяйка дома возражала им и пыталась их выпроводить, те настойчиво настаивали на своем.

Чтобы незваные гости быстрее ушли, бабушка решила принести им все, что они просили. Сначала это была тряпка и яйца, которые в дальнейшем они замотали и что-то над ними шептали. Затем очередь дошла до денег. По словам старушки, все происходило «как в тумане», и она покорно выполняла все наставления. По их просьбе, пенсионерка вынесла из дома почти 30 000 гривен, которые собственноручно завернула в полотенце и отдала незнакомкам. А потом сходила за подушкой - для полного «исцеления». Когда же все закончилось и женщины ушли, в полотенце вместо денег, она обнаружила обычную буханку хлеба.

В рамках открытого уголовного производства по ч.2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) работники полиции делают все возможное, чтобы разыскать злоумышленниц. Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой, если кто-то владеет информацией, которая может помочь следствию, или установить местонахождение подозреваемых, сообщите об этом в отдел полиции, или позвонив «102». 

А полицейские продолжают призывать граждан, не впускать в свои дома незнакомцев, не участвовать ни в каких обрядах, не отдавать никому своих денег и о таких визитах незваных гостей сообщать в полицию. Будьте бдительны, ведь только соблюдая эти простые правила, вы убережете себя и свои сбережения от мошенников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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