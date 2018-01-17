В Тростянце отказались от родительских взносов в школах и детсадах

Об этом сообщается на странице в Фейсбуке Тростянецкого горсовета.
«Образовательные учреждения Тростянецкой городской ОТГ - детские сады, школы, внешкольные учреждения (КО городского совета - ДДЮ, «Академия спорта») в полном объеме (до конца учебного года) обеспечены гигиеническими средствами: мылом, бумажными полотенцами, туалетной бумагой. Поэтому, если раньше ваши дети на средства гигиены сдавали средства, то теперь этого делать не нужно!
Кроме того, с целью профилактики инфекционных заболеваний, усиленное внимание уделяется содержанию школьных помещений в надлежащем санитарном состоянии: по словам начальника отдела образования Тростянецкой городского совета Натальи Новак, чистящие и моющие средства для мытья посуды, для уборки в помещениях также доставлены в образовательные учреждения в количестве, которое является достаточным до конца учебного года.
Все эти необходимые санитарно-гигиенические средства закуплено на средства городского бюджета на сумму 66 391 грн. и завезено в каждое учебного заведения, говорится в сообщении.
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