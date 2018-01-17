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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:00191

В Тростянце отказались от родительских взносов в школах и детсадах

На покупку средств гигиены и моющие средства для учреждений образования Тростянецкой ОТГ потратили 66 тыс. грн.

Об этом сообщается на странице в Фейсбуке Тростянецкого горсовета.

«Образовательные учреждения Тростянецкой городской ОТГ - детские сады, школы, внешкольные учреждения (КО городского совета - ДДЮ, «Академия спорта») в полном объеме (до конца учебного года) обеспечены гигиеническими средствами: мылом, бумажными полотенцами, туалетной бумагой. Поэтому, если раньше ваши дети на средства гигиены сдавали средства, то теперь этого делать не нужно!

Кроме того, с целью профилактики инфекционных заболеваний, усиленное внимание уделяется содержанию школьных помещений в надлежащем санитарном состоянии: по словам начальника отдела образования Тростянецкой городского совета Натальи Новак, чистящие и моющие средства для мытья посуды, для уборки в помещениях также доставлены в образовательные учреждения в количестве, которое является достаточным до конца учебного года.

Все эти необходимые санитарно-гигиенические средства закуплено на средства городского бюджета на сумму 66 391 грн. и завезено в каждое учебного заведения, говорится в сообщении.

Общество Родительские взносы Тростянец Тростянецкая ОТГ
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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