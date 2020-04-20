Тростянец - второй в Украине в рейтинге институциональной способности, устойчивого развития, инвестиционной привлекательности Фондом «Региональный центр экономических исследований и поддержки бизнеса» сформирован очередной рейтинг институциональной способности и устойчивого развития малых и средних громад Украины.

По состоянию на 1 июля 2020 года Тростянецкая ОТГ занимает второе место. Первый – Миргорода Полтавской области.

Информация анализировалась по ссылкам в предоставленных анкетах ото ОТГ, при их отсутствии, из открытых источников. Оценены по Украине 1540 громад. Средний рейтинг по Украине 21,49. У Тростянца – 155,62. В ТОП-100 еще 6 ОТГ с Сумщины: на 36-ом месте – Конотоп, на 58-ом – Шостка, на 66-ом – Глухов, на 78-м – Чернетчина Ахтырского района, на 94-ом – Краснополье, на 95-ом – Береза Глуховского района.

Рейтинг учитывает 40 критериальных показателей и отражает институциональную способность, устойчивое развитие и инвестиционную привлекательность громад в 2020 году.