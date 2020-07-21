Сумской роддом закрылся на карантин

На это время будет приостановлена госпитализация беременных и рожениц в отделение патологии беременных и акушерского отделения (пациенток временно будет принимать областной перинатальный центр).
Причиной стало обнаружение во время внепланового обследования сотрудников заведения методом ПЦР на коронавирусную инфекцию положительных результатов у четырех медиков. Больные медицинские работники направлены на лечение, а 12 контактных сотрудников - на самоизоляцию. 18 контактных больных находятся под контролем.
Источником инфекции стала пациентка, у которой обнаружили коронавирус.
Отдел здравоохранения в очередной раз призывает к масочному режиму, пользоваться дезинфицирующими средствами и выдерживать социальную дистанцию, особенно в местах скопления людей: общественном транспорте, магазинах, рынках, торговых центрах, на пляжах и т.п.
Об этом сегодня, 3 августа, на аппаратном совещании в мэрии сообщила замначальника горотдела здравоохранения Наталья Кипенко....
По состоянию на 3 августа на Сумщине выявлен 541 случай COVID-19....
На утро 3 августа в Сумской области подтвержден 541 случай заболевания COVID-19....
По состоянию на 2 августа на Сумщине 529 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
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