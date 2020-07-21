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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:16626

Сумской роддом закрылся на карантин

Отдел здравоохранения сообщает, что КНП «Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» закрылось сегодня на карантин на две недели.

На это время будет приостановлена госпитализация беременных и рожениц в отделение патологии беременных и акушерского отделения (пациенток временно будет принимать областной перинатальный центр).

Причиной стало обнаружение во время внепланового обследования сотрудников заведения методом ПЦР на коронавирусную инфекцию положительных результатов у четырех медиков. Больные медицинские работники направлены на лечение, а 12 контактных сотрудников - на самоизоляцию. 18 контактных больных находятся под контролем.

Источником инфекции стала пациентка, у которой обнаружили коронавирус.

Отдел здравоохранения в очередной раз призывает к масочному режиму, пользоваться дезинфицирующими средствами и выдерживать социальную дистанцию, особенно в местах скопления людей: общественном транспорте, магазинах, рынках, торговых центрах, на пляжах и т.п.

Общество Карантин Коронавирус Роддом
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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