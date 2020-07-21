Сумской роддом закрылся на карантин Отдел здравоохранения сообщает, что КНП «Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» закрылось сегодня на карантин на две недели.

На это время будет приостановлена госпитализация беременных и рожениц в отделение патологии беременных и акушерского отделения (пациенток временно будет принимать областной перинатальный центр).

Причиной стало обнаружение во время внепланового обследования сотрудников заведения методом ПЦР на коронавирусную инфекцию положительных результатов у четырех медиков. Больные медицинские работники направлены на лечение, а 12 контактных сотрудников - на самоизоляцию. 18 контактных больных находятся под контролем.

Источником инфекции стала пациентка, у которой обнаружили коронавирус.

Отдел здравоохранения в очередной раз призывает к масочному режиму, пользоваться дезинфицирующими средствами и выдерживать социальную дистанцию, особенно в местах скопления людей: общественном транспорте, магазинах, рынках, торговых центрах, на пляжах и т.п.