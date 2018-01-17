Сумские хоккеистки разбили россиянок Во второй игре на чемпионате мира по индорхоккею сборная Украины обыграла Россию.

Сегодня, 7 февраля, игровой день на чемпионате мира по индорхоккею в Берлине закрывали женские сборные России и Украины. После первых матчей команды были в разном положении – у наших победа над австралийками 4:3, у россиянок – разгром от немок 1:8.

Тем не менее счет открыли россиянки – на 2 минуте забила Антонина Орлова, на 16 – Ксения Королева удвоила преимущество. Однако под конец тайма, буквально за минуту Оксана Пономаренко и Марина Хилько сравнивают счет. А на 2 минуте второй половины Яна Ворушило выводит Украину вперед. Спустя 54 минут россиянки усилиями Светланы Ерошиной выравнивают положение, а затем снова выходят вперед благодаря голу Валерии Борисовой. Однако на 29 минуте два гола от Оксаны Пономаренко и Яны Ворушило – и снова Украина ведет в счете. А на 33 минуте Ольга Гончаренко поставила точку в этом драматическом матче – 6:4.

По итогам двух туров в группе В лидируют немки и украинки – по 6 очков. У чешек и австралиек – по 3 очка. В аутсайдерах – россиянки и намибийки – по 0 очков.

Завтра наши сыграют с немками и намибийками.