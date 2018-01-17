Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 20:44337

Сумские хоккеистки разбили россиянок

Во второй игре на чемпионате мира по индорхоккею сборная Украины обыграла Россию.

Сегодня, 7 февраля, игровой день на чемпионате мира по индорхоккею в Берлине закрывали женские сборные России и Украины. После первых матчей команды были в разном положении – у наших победа над австралийками 4:3, у россиянок – разгром от немок 1:8.

Тем не менее счет открыли россиянки – на 2 минуте забила Антонина Орлова, на 16 – Ксения Королева удвоила преимущество. Однако под конец тайма, буквально за минуту Оксана Пономаренко и Марина Хилько сравнивают счет. А на 2 минуте второй половины Яна Ворушило выводит Украину вперед. Спустя 54 минут россиянки усилиями Светланы Ерошиной выравнивают положение, а затем снова выходят вперед благодаря голу Валерии Борисовой. Однако на 29 минуте два гола от Оксаны Пономаренко и Яны Ворушило – и снова Украина ведет в счете. А на 33 минуте Ольга Гончаренко поставила точку в этом драматическом матче – 6:4.

По итогам двух туров в группе В лидируют немки и украинки – по 6 очков. У чешек и австралиек – по 3 очка. В аутсайдерах – россиянки и намибийки – по 0 очков.

Завтра наши сыграют с немками и намибийками.

Спорт Индорхоккей Чемпионат мира по индорхоккею
view counter

По тематике

Вчера 10:51

Украина стартовала на чемпионате мира с победы

Сегодня, 7 февраля, стартовал чемпионат мира по индорхоккею....

Вчера 09:41

Чемпионат мира: Украина – Австралия (трансляция)

Сегодня, 7 февраля, в Берлине стартует чемпионат мира по индорхоккею....

Завтра сумские хоккеистки стартуют на кубке мира
06.02.2018 18:06

Завтра сумские хоккеистки стартуют на кубке мира

7-11 февраля в Берлине (Германия) состоится V Кубок мира по индорхоккею....

05.02.2018 10:18

В Шостке разыграли чемпионат Украины по индорхоккею среди 15-летних

2-4 февраля в Шостке проходил чемпионат Украины по индорхоккею среди юношей 2002-03 г.р....

В Шостке определили чемпиона Украины по индорхоккею
29.01.2018 13:29

В Шостке определили чемпиона Украины по индорхоккею

26-28 января Шостка принимала заключительный тур чемпионата Украины по индорхоккею среди мужских команд....

Новости

Cумские предприятия ждет наивысший в Украине тариф на электроэнергию?
Вчера 19:21
Сумские хоккеистки разбили россиянок
Вчера 20:44
В Ахтырке молодой человек обокрал соседку
Вчера 17:50
Сумские биатлонисты взяли две бронзы на чемпионате Украины
Вчера 17:12
Полиция предупреждает: распространение психотропных веществ влечет за собой уголовную ответственность
Вчера 16:48
На Сумщине таджик и узбек пытались подкупить пограничников
Вчера 16:42
Полицейские раскрыли 6 краж за сутки
Вчера 16:34
Зашли попить водички: у шосткинской пенсионерки украли 21 тысячу
Вчера 15:53
Рятувальники попереджають про ускладнення погодних умов
Вчера 15:50
На Сумщине внука подозревают в убийвстве деда
Вчера 15:19
За месяц рыбоохранный патруль изъял больше 200 кг нелегально пойманной рыбы
Вчера 15:04
«Сумыхимпром» продолжит работу по давальческой схеме с компанией Фирташа
Вчера 14:17
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Дикий» Лин Одинг (Канада, 2018)
«Дикий» Лин Одинг (Канада, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:45 17:20 19:10
«Большая игра» Аарон Соркин (Китай, США, Канада, 2017)
«Большая игра» Аарон Соркин (Китай, США, Канада, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:45 13:20 15:55 18:30 21:05 23:40
«Все пары делают это» Максим Говаре (Франция, 2017)
«Все пары делают это» Максим Говаре (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:00 23:00
«Короче» Александр Пэйн (США, 2017)
«Короче» Александр Пэйн (США, 2017)
Кино Космос
15:35 – 45 грн. 18:15 – 50 грн.
«Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи (Великобритания, Франция, 2017)
«Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи (Великобритания, Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 19:45 23:00
«Кое-что на день рождения» Susan Walter (США, 2017)
«Кое-что на день рождения» Susan Walter (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:20
«Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» Уэс Болл (США, 2018)
«Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» Уэс Болл (США, 2018)
Кино Космос
10:55 – 40 грн. 20:45 – 50 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.